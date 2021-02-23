Известная украинская актриса Ольга Сумская поразила внешностью
54-летняя звезда большое внимание уделяет уходу за собой, поэтому не удивительно, что ее внешности могут позавидовать и более молодые женщины. В то же время некоторые забрасывают, что актриса маскирует настоящую внешность специальными фильтрами.
Однако, привлекательной актрисе нечего скрывать, потому Сумская решила показать свое лицо крупным планом, не только без всяких фильтров, но и без косметики. Кадры актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Сумская записала сторис во время поездки в сумы, где должен состояться спектакль «Мастер и Маргарита» с ее участием.
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"Часто очень получаю сообщения, чтобы я делала сторис без фильтров. Вот, без фильтров и без макияжа. Друзья, Вы можете все рассмотреть. Ну, конечно, с фильтрами лучше. Сейчас, какая есть", - обратилась звезда к фолловерам.
Ранее мы писали, что Ольга Сумская много внимания уделяет домашнему уходу за собой. По словам звезды, в домашних условиях можно сделать лифтинг, и маски с белком и желтком, и обертывания.
Звезда делает маски из домашней сметаны, которую нужно наносить слоями. Так, следует оставить маску на 20 минут, а после смыть теплой водой, и кожа в результате - как у младенца.
А для волос Ольга использует маску из горчицы и меда, оставляя ее на 40 минут, после чего смывает шампунем.
Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в сети редкое фото.
Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскованным образом.
Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.