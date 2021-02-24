Тина Кароль показала, с кем провела утреннюю тренировку - мимо такой прелести невозможно пройти

Как передает Politekа.net, 36-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала за любопытным занятием в спортзале.

В этот раз Тина не стала показывать, как занимается, зато засняла утехи с неожиданным гостем.

Артистка позировала в обтягивающей майке и лосинах, с минимумом косметики и собранными назад волосами. Сначала девушка пожелала всем "всего прекрасного", указав время съемки - 7.26 утра, а затем, отбросив скакалку, предалась забавам с заглянувшей в спортзал своей полосатой кошечкой.

Тина уселась на пол и низко-низко наклонилась к пушистой красавице, чтобы она могла коснуться своей мордой ее лица. Кошка тут же смекнула, что ее здесь "любят", а потому поспешила приласкаться к артистке - так нежно, аж до мурашек.

Судя по улыбке, Кароль осталась очень довольной общением с кошечкой.

Ранее мы рассказывали, певица произвела фурор образом роковой красотки в черном платье с сумасшедшими вырезами. Необычный крой ее наряда сразу бросается в глаза. Пикантой "изюминкой" стала почти полностью открытая одна ножка, которую та без зазрения совести выставляла напоказ во всей красе.

«Я хотела написать красивый комментарий, но у меня пропали все слова», «Тушите», «Ну красота», «Пожар», «Самая прекрасная», «Спасибо, я растаяла», «Худышка», «Огонь, надо тушить», «Это очередной пожар», «Девушка вы что делаете с нами то???? Аааа? Скандал так скандал», - отреагировали пользователи.

Напомним, Тина Кароль заинтриговала публичными ласками с загадочным мужчиной: "Скажите, что это рука Дана".

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