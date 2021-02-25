Известная модель Кайли Дженнер устроила дерзкую съемку на улице в полупрозрачном костюме без нижнего белья

Кайли любит проводить эксперименты с образами и нередко меняет стиль до неузнаваемости ради славы. К примеру, девушка постоянно носит различные парики, красит волосы во все цвета радуги и наращивает локоны после того, как полностью состригла их.

Сейчас молодая модель и предпринимательница решила устроить съемку на улице. Дженнер примерила костюм цвета металлик с аккуратными аксессуарами и завершила «лук» дня просто прической и ярким макияжем с акцентом на пухлые губы.

Полупрозрачная ткань костюма на бюсте девушки, которая не стала надевать лифчик, не смогла полностью прикрыть ее формы, что придало некой дерзости образу Кайли. Сама она также акцентировала внимание на плоском животе и талии.

«меньше значит больше 🤍; малышка бросила бомбу; нельзя не удивиться, когда видишь это 🙌; картинка, женщина картинка создана идеально; Это подходит 🔥 оставила на зависть самый сок; думаю, я прямо сейчас мужчины сходят с ума; Омгг так жарко; Вернуть все», - ответили фанаты.

Как видно, молодая модель и безнесменша спокойно покоряет публику своими образами в Инстаграм, даже довольно пикантными. Недавно в разделе Стори девушка поделилась несколькими короткими видео, на которых позировала в белье и засветила плоский живот с пышными формами.

В черном белье модель позировала перед зеркалом, всячески крутясь и показывая подтянутую фигуру, девушка была в полной «боевой» готовности – звезда фактически никогда не показывает себя без макияжа.

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