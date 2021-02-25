Герой девятого сезона шоу "Холостяк", телеведущий и бизнесмен Никита Добрынин, рассказал о неприятном инциденте, случившимся в отпуске

Отправившись с беременной женой на отдых заграницу, Никита решил рассказать об операции, которую ему пришлось сделать из-за неосторожности во время занятия серфингом. Как оказалось Никита также, как и многие другие звезды, стал жертвой морских ежей и проколол себе ногу.

«Произошла тогда неприятная история. Я путешествовал по Шри-Ланке и решил заняться серфингом. Катался, стал на такого вот ежа и пришлось в итоге дробить и разрезать пятку, чтобы достать эти иглы… Было очень неприятно и ото очень больно», - вспоминает Никита, показывая морских ежей на берегу.

Отметим, опасность морского ежа двоякая. Яд, который впрыскивается в ткани, не способен убить человека, однако он может спровоцировать анафилактический шок, из-за которого люди часто падают в обмороки прямо на берегу.

Если же иглы не достать, то есть шанс получить загноение раны, резкую боль и сам процесс обернется очень скверно из-за несвоевременно оказанной помощи.

До этого мужчина рассказал о своем детстве, необычной семье и проблемах, из-за которых, уже во взрослом возрасте, ему пришлось работать с психологом. По словам Добрынина, его семья имеет долгую и интересную историю - прадедушка и прапрадедушка ведущего были священниками.

Никита признался, что в юном возрасте ему часто приходилось скрывать свои волнения и эмоции, мол, не по-мужски это.

"Ты упал, ударил колено, и ты понимаешь, что сейчас тебе хочется орать и плакать. Но в твоей голове звучит фраза: «Так, парни не плачут». Никто не увидит, что ты плачешь, но ты этого себе разрешить не можешь. И я срывался, орал, ломал игрушки, предметы. Просто потому, что накапливались эмоции, и я не мог их показать", - поделился Добрынин.

Напомним, "Холостяк" Добрынин неожиданно покидает Украину вместе с беременной женой: "Не могу дождаться".

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