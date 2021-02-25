Известная модель Белла Хадид посветила упругими ягодицами

Стройная звезда при возможности демонстрирует эффектные формы будь то просто прогулка, либо выход на красную дорожку, пишет Politeka.net.

Пользователи сети с восторгом делятся снимками со звездой, которые считаются самыми яркими и смелыми. В этот раз пользователи сети решили вспомнить образ Беллы в прозрачном комбинезоне.

Звезда была в кружевном комбинезоне. Тонкая ткань обтянула шикарные изгибы звезды - красивый бюст, тонкая талия и идеальные ягодицы.

Сверху кружева была сеточка из плоского бисера. А сзади можно заметить соблазнительный вырез на спине почти до копчика.

Наряд идеально подчеркивал стройные и длинные ножки.

Красивые украшения и яркий маникюр завершили образ, как и легкий макияж.

"Я верю в превосходство Беллы Хадид, я не могу забыть этот день", - написали авторы поста.

За 10 часов пост собрал более 100 лайков и немного комментариев, посвященных восхвалению фигуры знаменитости.

"Огненная девушка!", - написал один из фанатов.

Напомним, Беллу Хадид назвал самой красивой женщиной планеты один из пластических хирургов, руководствуясь принципом "золотого" сечения лица.

Отметим, Белла Хадид для поддержания идеальной фигуры ест белки, полезные жиры и много овощей, не содержащих крахмала.

Углеводы употребляются вместе с белками и жирами ведь таким образом, тело будет использовать углеводы в качестве топлива. Благодаря такой диете, чувствуется энергия и снизится количество потребляемых калорий.

Хадид не отказывает себе в полезных жирах, которые содержатся в лососе, авокадо и орехах, ведь они положительно сказываются на работе мозга.

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