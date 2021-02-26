Известная модель Кайли Дженнер порадовала новым стилем во время уличной съемки

Кайли редко говорит о себе и рассказывает о том, какими секретами красоты пользуется. Также девушка не любит говорить о питании и похудении. Тем не менее, поклонники продолжают массово интересоваться, как Дженнер удается выглядеть очень привлекательно даже в простых образах.

Недавно модель и предпринимательница устроила небольшую съемку на улице возле дома. Причем сделала акцент Дженнер на новые джинсы с высокой талией и цветной яркий топ с глубоким декольте. Оригинальный дизайн одежды, выгодно выделяющей линию талии и бюста, сразу же обратил на себя внимание фанатов.

«Такие милые джинсы», - написала Кайли, милуясь на камеру.

Фанаты сразу ответили:

«этот наряд и детали 🍬; Королева; миленькая девочка; девочка с конфетками; меня переполняет жар; Блин, почему она такая роскошная, ах эта женщина; Fireeee🔥; Рой, Кайли нэ? 😂; Я знала, что этот топ тебе понравится; 😍 красота; Так жарко, Кай любит этот взгляд; Это мои джинсы?».

До этого молодая модель и предпринимательница решила устроить съемку на улице. Дженнер примерила костюм цвета металлик с аккуратными аксессуарами и завершила «лук» дня просто прической и ярким макияжем с акцентом на пухлые губы.

Полупрозрачная ткань костюма на бюсте девушки, которая не стала надевать лифчик, не смогла полностью прикрыть ее формы, что придало некой дерзости образу Кайли. Сама она также акцентировала внимание на плоском животе и талии.

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