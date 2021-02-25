Известная украинская певица Тина Кароль удивила своим голосом на одном из телеканалов

С конца января на одном из украинских телеканалов стартовал новый сезон шоу "Голос країни", пишет Politeka.net. Тренерами проекта стали певцы Дима Монатик, Олег Винник, Надя Дорофеева и Тина Кароль.

Сейчас идет этап слепых прослушиваний, а будущие участники выбирают, в чью команду хотят попасть.

На официальной странице проекта в Инстаграм появилось видео, которое взбудоражило поклонников Тины Кароль. Оказывается, артистке изменили голос. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Все дело в том, что певица общалась на русском языке, а это является нарушением закона о языковых квотах на телевидении, принятом еще в 2017 году.

Согласно документу, передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять большую часть эфира. Так, в 2017 году - это было 75% эфира, а до 2024 года должно увеличится - до 95%.

Указанное видео "Голоса країни" - это анонс, который транслируется на телеканалах в разное время, поэтому он должен быть полностью на украинском языке.

Однако пользователи сети возмутились, что тому, что Кароль, которая использовала на шоу русскую речь, на кадрах говорит не своим голосом.

"Зачем было озвучивать Тину🤦🏻‍♀️", "Почему у Тины голос навигатора?", "Надеюсь в выпуске слепых прослушиваний 6 будет нормальный голос у Тины, а не озвучка", "Почему у Тины другой голос?", - написали комментаторы.

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