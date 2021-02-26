Экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева, жена Валерия Меладзе, устроила в Сети переполох неожиданным образом
Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала вместе с повзрослевшим сыном Константином.
Альбина поздравила парня с 17-летием: "Сын, Наша гордость!!! 17 лет!!! Ура 🎉🎉🎉!!! #деньрождения".
На фото счастливые мать и сын позировали рядом на публике. Пользователи сразу же заметили в комментариях, как сильно они похожи.
"с днём рождения, прекрасного принца!!! ✨☺️🎉Глаза, конечно, настолько мамины... и улыбка"
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"О боже, как он вырос 😍"
"Очень приятный молодой человек))"
"Какие Вы светлые и Очень Красивые Похожииии"
"С Днём Рождения!!! Улыбка красивая🌟👍😀Красавчик шикарный!!! Всех земных Благ Вам🎂💐"
"Копия мамы 😍"
"Да, в мать он весь!"
Примечательно, что Джанабаевой с Меладзе пришлось много лет прятать маленького Костю, пока они не решились раскрыть все карты. Дело в том, что мальчик появился на свет в 2004 году, когда Валерий был еще женат на Ирине, родившей ему трех дочерей. Альбина и ее любовник тщательно скрывали свою связь, поэтому о том, чтобы объявить о рождении внебрачного сына Меладзе тогда не могло быть и речи.
Когда Косте исполнилось десять лет, их тайна была раскрыта. Валерий ушел из первой семьи и женился на Альбине. В дальнейшем у пары родился еще один сын Лука, которому сейчас шесть лет.
Напомним, что разгоряченная жена Меладзе Джанабаева в одном полотенце показалась после баньки.
Также на Politeka писали, как Джанабаева не выдержала и показала, какой ее видит Меладзе по утрам.