Известный украинский исполнитель, повелитель волчиц Олег Винник рассказал, как его избили до полусмерти

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, которого шутливо называют повелителем волчиц, недавно дал откровенное интервью в программе "В гостях у Гордона". Так, среди прочего, артист поделился жуткой историей, оказалось, что в молодости его избили до полусмерти из-за девушки.

По словам Винника, они с ребятами поехали на дискотеку в соседнее село, и как это обычно бывает, не поделили девушек с местными парнями. Тогда и начался замес, в котором Олегу с одного удара выбили сразу два зуба.

"Жестко так… Слава Богу, выжил. С кастетом он был, такой прямо огромный. Не знаю, как я остался жив. Еще и челюсть не повредил, только нос. Передний и коренной зубы потерял, и это с одного удара. Потом я почувствовал, когда меня возле колодца водой поливали. Где-то с полгода я ходил без зубов, а потом уже поставил. Это конечно чувства такие не очень хорошие. Когда от воды пришел в себя, а там камни во рту, а это оказывается не камни, а зубы.", - рассказал Олег.

Также он добавил, что спустя неделю после этого инцидента его обидчика посадили в тюрьму, но уже за другое происшествие – он кого-то убил.

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