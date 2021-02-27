Долгое время отказ Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей обрастал новыми слухами и интригами.

Некоторые британцы были уверенны, что монарх стал подкаблучником и идет на поводу у своей американской жены. Однако, недавно в эфире шоу The Late Late Show принц все же назвал настоящую причину отказа от семейных обязанностей и переезда в США с женой и ребенком, сообщает Politeka.net.

Принц Гарри в интервью поделился, что сейчас он строит свою маленькую семью в Америке, и ему это нравится. При этом уверяет, что отказ от королевских обязанностей в Великобритании – это не отказ от его королевской семьи или уход из нее. Принц ясно дал понять, что он "никогда не уйдет" от своей семьи и продолжит помогать людям другими способами.

По словам монарха, он не рассматривает свое решение, как уход из британской королевской семьи, скорее, как некое отступление от них. "Я жил в очень сложном окружении, как я уверен, многие люди замечали. Мы знаем, какой может быть британская пресса. Она разрушала мое эмоциональное здоровье", - заявил Гарри. То есть именно из-за отношений с журналистами принц с семьей решили перебраться в Америку, на родину Меган Маркл. Внук королевы уверяет, что он как муж и отец хочет уберечь свою семью от нападок прессы и постоянного внимания к их жизни.

Также во время шоу Гарри рассказал, что его полуторагодовалый сын Арчи начинает разговаривать. Так, первым словом малыша было "крокодил". Также принц поделился, что маленький Арчи получил от королевы Елизаветы II на Рождество. По его словам, это была вафельница, на которой Меган теперь готовит завтраки для сына и мужа. Гарри рассказал, что его сын в восторге от вафель и по утрам буквально просыпается и говорит слово "вафли".

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