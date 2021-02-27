Известная украинская теннисистка Марта Костюк, победившая на Открытом чемпионате США 2017, показала горячий образ перед сном

На фото Марта позировала в синем белье, больше ничего не надев. Девушка стояла у панорамного окна, загнув одну ножку, показывая безупречную фигуру. Костюк снимала себя на телефон и совсем не смущалась того, что осталась в одном белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сладких снов", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох, сладких", "Горячо", "Истинный смысл совершенства", "Так замечательно", "Хороший сон", "Еще фото Марта", "Как я сейчас пойду спать ??", "Поздравляю!", "Привет, да сладких снов тебе", "Люблю цвет ногтей", "Будет непросто, что мечтает", "Красивая, фитнес-фигура", "Вы эффектны как игрок и очень красивы", "Представления Марты", "Спокойной ночи, Марта! Buonanotte".

Мы писали, что известная украинская теннисистка Марта Костюк показала стройные ножки в коротком спортивном платье.

Так, в аккаунте спортсменки появилось несколько фото, на которых она позирует на балконе небоскреба. Девушка прогуливалась в спортивном коротеньком платье и куртке.

Она также указала геолокацию - фото было сделано в Австралии.

Напомним, украинская чемпионка Марта Костюк восхитила фигуркой, распахнув пиджак

Также Politeka писала, что Костюк разгромила россиянку в US Open

А еще Politeka сообщала, что Костюк рассказала, как ночевала с людьми на Майдане



