Певица и актриса Надежда Мейхер удивила новым фото в необычном образе, и поделилась стихом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, актриса и участница вокального шоу "Голос страны" Надежда Мейхер в свое время начинала сценическую карьеру в соблазнительном трио "ВИА Гра". Теперь она снимается в кино и продолжает выступать, как сольная артистка, а еще Надя активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими фото и видео из своей жизни.

Так, недавно в своем микроблоге Мейхер опубликовала очаровательный снимок, на котором появилась в совершенно новом образе. На новом фото артистка позирует в стильном теплом пиджаке интересного окраса, который скрывает декольте, а на ее шее видно оригинальное украшение. Больше всего внимания привлекает прическа Нади – ее волосы завиты в кокетливые кудри и объемными непослушными прядями спадают на лицо. К слову, на лице видно аккуратный макияж, она пронзительно смотрит в объектив, завораживая своим взглядом. К щекам Мейхер приложила руки с безупречным черным маникюром.

В подписи к фотографии Надежда написала необычный стих, который очень понравился ее поклонникам. Новую публикацию звезды засыпают комплиментами в комментариях к фото. "Всегда самая красивая", "Красотка", "Романтичное фото и стихи", "Женщина-вамп. Надежда, я вас обожаю. Вы не женщина-мечта!", "Ух ты! Надежда, вы супер", "Женщина-вамп", "Шикарная", "Очень красиво", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Страстная экс-ВИА Гра Мейхер заворожила изгибами в черном кружеве: "Наслаждение".

Как сообщала Politeka, Спелая красотка Надя Мейхер из "Голос країни" потрясла новым видео, спев без фонограммы: "Пронзает сердце".

Также Politeka писала, Звезда "Голосу країни" Мейхер рассказала о своей страсти, взбодрив чарующей улыбкой: "Не нужна Виа Гра…".