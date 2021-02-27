Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", обнародовала видео из деревни, на котором показала, какой было до популярности
Как пишет Politeka.net, архивные кадры знаменитость разместила у себя в Инстаграм (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Блогерша отметила, что видео было сделано в 2014 году.
«Ахаххаха 70 кг кривозубой и деревенской радости приветствует вас!!!😂
поскольку вам сильно зашла рубрика #агентархив я решила перейти на новый этап наших отношений и залить видос 2014 года!🤗», - написала Настя.
Также она обратила внимания, что 7-лет назад имела избыточный вес, однако взялась за себя и похудела.
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«Братва, посмотрите на этого пухляка отекшего, он смог и вы сможете!
Кстати, тут видны уже мои блогерские замашки(видосы мы снимали исключительно для сестёр и внутреннего пользования😂)! 💔
А ещё заметили как я показала свой маникюрчик?😂😂😂😂😂», - отметила знаменитость.
Поклонники уже отреагировали на публикацию, меньше, чем за полчаса видео набрало свыше 75 тысяч лайков.
"Вот это я понимаю, хорошая жизнь была 👏", "Френч ) все по стилю 🔥🔥😂", " Класссс🔥🔥😍🙌😀😀😀 блин!!! Как крутооо", - пишут в сети.
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