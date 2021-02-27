На сцене "Лиги Смеха" – новая команда "Веселые Бобры", которая объединила двух главных конкурентов

Как сообщает Politeka.net, украинское юмористическое шоу "Лига Смеха" не перестает радовать и удивлять зрителей новыми концертами, выходками команд и необычными дуэтами. Так, в одном из выпусков "Битва титанов" студия "Квартал 95" собрала сильнейшие команды за все сезоны, а зрителя удивляли не только номера игроков, но и обновленный состав жюри и ведущих.

Так, вели новый концерт двое лысых – Евгений Кошевой и Потап, но больше всего публику порадовал еще один дуэт. Оказалось, что на сцене "Лиги Смеха" воссоединились две конкурирующие команды – "Загорецкая" и "Стояновка". Парни объединились в команду "Веселые Бобры" и здорово повеселили поклонников. Тандем действительно получился весьма неординарным, особенно учитывая, что эти две команды во многих играх были заядлыми соперниками, а однажды даже разделили на двоих кубок "Лиги Смеха".

Видео выступления "Веселых бобров" опубликовали на странице "Квартала 95" в соцсети Instagram. В подписи к ролику говорится: "Загорецкая Л.С." + "Стояновка" = "Веселые Бобры". Когда соперничество превратилось в дуэт. Как вам дебютное выступление ребят?". Конечно же пользователи кинулись обсуждать публикацию, выражая свое мнение по поводу такого необычного дуэта. "Кто пишет, что никак скорее всего не смотрел все выпуски Стояновки и Загорецкой. Эти команды невозможно не любить, у них юмор, особенно у Загорецкой, необычный. Их дуэт – это бомба", "Хороший юмор. Уж получше, чем в КВНе. Жаль, что в России такого не покажут", "Класс, молодцы!", - пишут в комментариях к видео.

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