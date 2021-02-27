Победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова показала интересное фото в преддверии весны
Как передает Politeka.net, снимок девушка разместила у себя в Инстаграм.
После того, как Даша обрела известность, благодаря нашумевшему телешоу она стала очень популярной в соцсетях, где регулярно общается с фолловерами. Девушка делится с ними не только зарисовками из своей жизни, но и дарит мотивацию и вдохновение, а также рекламирует различные товары.
В этот раз она решила очаровать подписчиков новым фотосетом и порассуждать о скором приходе самого романтичного времени года – весны.
«А за окном почти весна 🌸 вторая серия 😂», - написала она.
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В кадре Ульянова показалась без одежды, обвив свое тело веревками и прикрыв бюст руками и цветком.
Провокационное фото Даши собрало немало комплиментов.
"Нежно так", "Красивая Фоточка уххх очень красивая", "Она конечно не такая как первая , но все равно максимально нежная и красивая 😍😍😍", - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что Даша Ульянова соблазнила поклонников вкусным обедом и милой улыбкой.
На фотографии Даша Ульянова предстала совсем в непривычном для ее поклонников ракурсе. Красотка позировала на морозе, поэтому оделась потеплее и закуталась в теплый шарф. А чтобы произвести неизгладимое впечатление, она держала в руках огромное блюдо с только что сваренными раками, от которых еще исходил пар.
Напомним. что Ульянова из "Холостяка" захотела острых ощущений, отправившись на необычный массаж: "Точим...".
Также на сайте Politeka мы писали, что Ульянова из "Холостяка" восхитила "горяченьким" на морозе, мечтает каждый мужчина: "Запрещённый приём!".
Ранее на портале Politeka информировали, что Ульянова из "Холостяка" раскорячилась на полу, повторяя трюки Волочковой: "Пора худеть".