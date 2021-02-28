Финалист "Холостячки" Александр Эллерт изумил кадрами с комиком Евгением Кошевым

Как передает Politeka.net, Эллерт, являющийся сценаристом "Квартал 95", опубликовал новые "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показал, что творится в гримерке.

Так, Кошевой, со своей неизменной уже много-много лет прической, сидел перед зеркалом с накидкой на плечах, как в парикмахерских.

Над ним склонился с телефоном в руках Эллерт. Последний тщательно изучал голову Евгения, поразившись количеством родинок.

"Весь в родинках и шрамах. Счастливый значит", - подписал кадры Александр и в шутку спросил у комика: "Вам височки какие все-таки?"

"Женские!", - выпалил тот, театрально громко засмеявшись.

"Так гадать можно по лысине...", - Эллерт продолжил рассматривать голову Кошевого.

Ранее мы рассказывали, как победитель "Холостячки" выдал откровение о ногах своей возлюбленной Ксении Мишиной. В частности, Александр порассуждал о том, почему девушка часто закидывает на него свои ножки.

"Человек за свою жизнь может обойти Землю четыре раза. Есть подозрение, что мой любимый человек делает обход Земли каждый день. Потому что Ксю везде закидывает свои уставшие ноги: в машине на торпеду... на кухне на меня... даже утром я просыпаюсь в обнимку с ее ногами...".

"Какие милости ❤️🤗", "Сразу видно кто главный в семье 😂", "Это же гениально", "Это высшая степень доверия. Означает, что чувствует себя спокойно без опоры под ногами. В это время - это Вы))", - отреагировали пользователи.

Напомним, что личная переписка Эллерта с "Холостячкой" Мишиной появилась в Сети: "После шести ни-ни...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина вывалялась в песке с Эллертом, показав настоящую страсть: кадры бесстыдства.

Также Politeka писала, что "Холостячку" Мишину вынудили заговорить о беременности, первые подробности