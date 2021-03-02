Известная модель Кайли Дженнер показала смелый образ в блекло-бежевом топе и с новой прической

Кайли Дженнер прославилась в сети по многие причинам, и чтобы удержать свою привлекательность и популярность, девушка не сбавляет обороты: она постоянно экспериментирует со стилем, снимается в разной рекламе и меняет прически. В целом, девушка давно известна своей любовью к сменам цвета волос.

Примечательно, что ее увлечения экспериментами не остается без внимания, даже когда Кайли делает это лишь на день или два. Так как она любит пари, чаще всего звезда выбирает длинные локоны, яркого оттенка: от светло-розового до небесно-голубого и даже ядовито-зеленого. Но всегда при этом она возвращается к своему натуральному темно-каштановому оттенку.

На фан-аккаунте восхитились одним из самых запоминающихся преображений звезды. Тогда Кайли ходила с бирюзовым оттенком волос, за что ее прозвали Мальвиной. В белом топе на тонких лямках и ярком макияже Дженнер не стала стесняться.

Также модель и предпринимательница устроила небольшую съемку на улице возле дома. Причем сделала акцент Дженнер на новые джинсы с высокой талией и цветной яркий топ с глубоким декольте. Оригинальный дизайн одежды, выгодно выделяющей линию талии и бюста, сразу же обратил на себя внимание фанатов.

«этот наряд и детали 🍬; Королева; миленькая девочка; девочка с конфетками; меня переполняет жар, а все смотрят вниз; Блин, почему она такая роскошная, ах эта женщина; Fireeee🔥; Рой, Кайли нэ? 😂; Я знала, что этот топ тебе понравится; 😍 красота; Так жарко, Кай любит этот взгляд; Это мои джинсы?», - пишут фанаты в ответ.

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