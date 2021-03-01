Еще никому не удавалось так точно спародировать легендарную Софию Ротару

Как передает Politeka.net, в эфир вышел третий этап пятого сезона российского шоу перевоплощений "Точь-в-точь". На сцене выступил 36-летний певец из Украины Александр Панайотов, который предстал в образе 73-летней Ротару. Молодой человек исполнил ее хит "Хуторянка".

Панайотов скопировал один из старых концертных нарядов артистки и вышел на сцену в длинном белом платье с перламутровой накидкой. Дополнил образ, конечно, же черный парик. Удивительно, как Александр даже чертами лицам получился очень похожим на Софию Михайловну.

Певец покуражился на сцене в компании подтанцовки, устроив шоу в стиле Ротару.

Пользователи оставили многочисленные комментарии, удивляясь, как Панайотову удалось справиться с практически невыплнимой задачей. При этом один из судей шоу, актер Максим Аверин выразил мнение, что Александр с треском провалил выступление. Интересно, что об этом думает сама певица.

"На Ротару даже пародию сложно делать, а сделать точь-в-точь это вообще сложно. Редко кому удаётся. Саша справился"

"Молодец!!! Потрясающе!!!! Поймал кураж!!! Не ожидала такого!!!"

"Поразительно, как Саша это делает? Аверин явно выполняет чей-то заказ... Получилось очень здорово в рамках этого шоу. Саша показал Ротару играючи, легко, хотя показывать женщину мужчине очень непросто. Браво👍"

"Это просто нечто, Саша - ты огонь, охрененно 🔥 А как ты кайфовал от своего парика 😂"