Еще никому не удавалось так точно спародировать легендарную Софию Ротару
Как передает Politeka.net, в эфир вышел третий этап пятого сезона российского шоу перевоплощений "Точь-в-точь". На сцене выступил 36-летний певец из Украины Александр Панайотов, который предстал в образе 73-летней Ротару. Молодой человек исполнил ее хит "Хуторянка".
Панайотов скопировал один из старых концертных нарядов артистки и вышел на сцену в длинном белом платье с перламутровой накидкой. Дополнил образ, конечно, же черный парик. Удивительно, как Александр даже чертами лицам получился очень похожим на Софию Михайловну.
Певец покуражился на сцене в компании подтанцовки, устроив шоу в стиле Ротару.
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Пользователи оставили многочисленные комментарии, удивляясь, как Панайотову удалось справиться с практически невыплнимой задачей. При этом один из судей шоу, актер Максим Аверин выразил мнение, что Александр с треском провалил выступление. Интересно, что об этом думает сама певица.
"На Ротару даже пародию сложно делать, а сделать точь-в-точь это вообще сложно. Редко кому удаётся. Саша справился"
"Молодец!!! Потрясающе!!!! Поймал кураж!!! Не ожидала такого!!!"
"Поразительно, как Саша это делает? Аверин явно выполняет чей-то заказ... Получилось очень здорово в рамках этого шоу. Саша показал Ротару играючи, легко, хотя показывать женщину мужчине очень непросто. Браво👍"
"Это просто нечто, Саша - ты огонь, охрененно 🔥 А как ты кайфовал от своего парика 😂"
Отметим, Александр Панайотов родом из Запорожья. Молодой человек несколько раз был претендентом на участие в "Евровидении" от России, но пока безуспешно.
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