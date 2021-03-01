Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-украински", показала себя в горячем образе и рассказала об отношениях

На фото Брык показалась в белой рубашке, которую спустила с плеч, а также прозрачном белье. Девушка в руках держала чашку, а под глазами патчи. Татьяна стояла у стены, будоража своей безупречной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто кому что должен?

В субботу разговаривала со своей подругой и в разговоре выплыла интересная тема: кто кому что должен в отношениях. Так, как большенство моих подписчиков именно девушки очень интересно знать ваше мнение, но ещё больше я хочу услышать именно мужскую позицию)", - написала звезда.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я думаю что в отношениях всё должно быть сбалансировано", "После нескольких лет в браке - вы просто договариваетесь купить что-то совместно в квартиру, вместо трат на подарки, а фото огонь", "Вы невероятная", "Самая красивая", "Мужики тоже люди".

Сообщалось, что красотка Таня Брык из шоу "Супер Топ-модель по-украински" показала страстный образ и рассказала о видах насилия.

Таня пишет, что когда совершается акт, когда навязывается чужая воля, а ваша подавляется. Когда присутствует запрет на свободу передвижения, и использование разнообразных приспособлений без согласия, а также присутствует физическое насилие, то это не входит в понятие БДСМ.

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