Победительнице "Холостяк-10" с Максом Михайлюком Даше Ульяновой есть, чем гордиться
Как передает Politeka.net, 24-летняя красотка опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала изнурительную тренировку, дабы вернуть себе прежнюю форму. Даша на некоторое время "забросила" спорт, а теперь догоняет.
Сначала девушка, в темных лосинах и худи, под присмотром тренера выполнила упражнение для бедер, бегая на месте и при этом высоко подымая колени.
А затем Ульянова перешла непосредственно к растяжке. Девушка, казалось, с легкостью раздвигает ноги на 180 градусов. И только по подписи становится понятно, каким тяжелым трудом ей это далось.
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"Только после месяца хороших нагрузок вернулась растяжка", - поделилась гордая собой Даша.
Отметим, Ульянова является мастером спорта по гимнастие. Ее детство прошло вдалеке от семьи, в спортивном интернате.
Уже в семь лет она участвовала в серьезных соревнованиях. С 11 лет Даша училась в училище олимпийского резерва и у нее фактически не было детства в классическом его понимании. Зато были тренировки и режим.
«В интернате нас взвешивали каждый день, и если мы поправились хотя бы на 200 грамм, утром нас ждала скакалка», – вспоминала девушка.
Даша не достигла заоблачных спортивных высот (хотя и получила "мастера спорта"), зато приобрела гибкость и стройность, которые постоянно норовит эффектно продемонстрировать.
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