Талан-шоу "Голос країни" открывает новые музыкальные сокровища нашей страны, одним из таких стала молоденькая девушка Анна Гадомич

Как сообщает Politeka.net, а очередном "Голосе" в выпуске "слепые прослушивания", кресла знаменитых тренеров развернула девушка, которая поразила не только голосом, она рассказала свою историю, всколыхнувшую украинцев (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Анне Гадомич 19 лет, она придумывает свои песни, однако в ее жизни случилась беда, из которой путь успеху был прерван, это наркотики. Анна признается, что была зависима, и не могла выбраться из этой "ямы". Девушка признается, что несколько раз были попытки суицида.



"Это все затянуло в яму, в которой все повторяется", - говорит Анна.

Мысли о маме, которая ее растила, помогли совладать с зависимостью, теперь девушка пришла испытать удачу.

Благодаря своему таланту Анна смогла достучаться к сердцам Дорофеевой и Монатика.

Своим тренером девушка выбрала Дмитрия Монатика, который сказал девушке, что "своим примером вы показываете, что среди всех наркотиков является тот самый главный, который может выручить — музыка".

Также знаменитый певец заявил, что его заинтересовали авторские песни девушки.

Поклонников шоу всколыхнуло исполнение песни, которую спела Анна. Это был кавер на песню Пугачевой "Позови меня с собой".

"Не пела, а исповедовалась. Разбитые мечты-обретают силу высоты. Пусть мечты сбудутся в команде Монатика", "Она пела и голосом доносила свою историю, и я ей поверила. Огромный лайк.👍👍👍👍", "Иногда Голос не только о вокале. Пусть история ее успеха спасет сотни и тысячи молодых людей", "Это очень трагическая песня, и в свое время я была очень тронута клипом, где ее исполняла Алла Пугачева и где была в несколько минут передана вся трагедия автора. Мне кажется песня очень подходит исполнительнице с историей, и судьи это очень почувствовали", - написали фанаты шоу, которых заворожил изумительный голос Анны.

Напомним, что соперница Дорофеевой покорила «Голос країни», показав Потапу, что он потерял: «Вот это поворот…».

Как сообщала Politeka, подопечная Монатика на шпильках и в боди дала жару, лихо взмахнув ножкой: "Ах, эта Лида...".

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