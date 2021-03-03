Украинскую певицу Тину Кароль стали часто замечать в компании известного радиоведущего Славу Демина, который недавно развелся

Обе звезды сейчас официально одиноки, поэтому их частое появление вместе вызывает много вопросов, пишет Politeka.net.

Так, Демин опубликовал несколько кадров с красоткой-Тиной. Последняя позировала в черном топике с неприличным декольте, из которого могла выпрыгнуть грудь. Длинное украшение на шее прибавило акцента к столь глубокому вырезу.

Певица распустила волосы. Макияж Тины был с акцентом на пухлые губы.

На одном из кадров радиоведущий показал язык. А также оба подурачились - Кароль взяла Демина за лицо, во время исполнения припева своего хита "Скандал", позже Слава попросил его отпустить и оба рассмеялись. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Мы стали неприлично часто встречаться😘🔞🔥", - подписал видео радиоведущий.

За три часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Это как-то связано с языком, который ты показываешь? 🤔", "Может, ещё и свидание будет😄?", "В Дана преобразился?", "путь к интервью с Даном Баланом лежит через Тину Кароль", "Тиночка, украшение любого мужчины. 😍", "Внутренняя душа Тины к себе притягивает. Я уже не говорю о внешней. В этом ее и магия!!!!!", "Крутыеее🔥🔥", "Та короче, я скоро буду вас шипперить", - написали пользователи сети.

Напомним, 16 февраля Тина Кароль, несмотря на слухи о романе с певцом Даном Баланом, забралась на плечи Славы Демина.

"Сегодня в студии у нас был настоящий «Скандал» с @tina_karol 💔", - написали авторы поста.

Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».

Также Politeka писала, что Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру.