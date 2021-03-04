Телеведущая Маша Ефросинина побывала на балу и поделилась впечатлениями – звезда в восторге от происходящего

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая, а с недавних пор еще и тренер "Лиги Смеха" Маша Ефросинина, побывала на балу. Светское мероприятие было посвящено юбилею основательницы бренда Guzema Jewelry Валерии Гуземе, там собрались много украинских звезд, которые едва не первые с момента ввода карантина побывали на громкой вечеринке. В своих Instagram-сторис Мария опубликовала несколько фото и видео с этого мероприятия, отметив роскошный наряд Кати Осадчей и поделившись собственными впечатлениями от вечеринки.

В коротких сторис Ефросинина показала во всей красе очаровательную телеведущую Катю Осадчую, которая произвела фурор своим видом. Как видно, на бал телезвезда надела роскошное черное платье с открытыми плечами, глубоким декольте и пышными рукавами. Этот наряд подчеркнул стройную фигурку и длинные ноги Кати. Свой образ она дополнила необычной темной шляпкой. Надо сказать, что Осадчая стала буквально звездой вечера как гостья, но также она и работала на вечеринке, беря интервью у украинских звезд.

Сама же Маша Ефросинина не только в диком восторге от вида Осадчей, но и в целом была приятно удивлена, увидев много знакомых на светском мероприятии. По словам телеведущей, после всех ограничений, наконец-то состоялась едва ли не первая светская тусовка, на которую все пришли очень нарядные и здорово повеселились.

"Я зашла на этот бал и реально обомлела. Такое количество знакомых людей, такие все красивые. У меня было ощущение, что мы как будто сидели целый год в какой-то пещере, недоступные друг для друга, и тут нас вдруг выпустили. И вот это веселье безудержное, все танцуют, все красивые… просто трындец", - поделилась своими впечатлениями Маша Ефросинина.

Напомним, Осадчая с декольте прижалась к Горбунову у всех на виду, поразив даже Ефросинину: "Катя, как же это…".

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