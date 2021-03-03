Певица Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье

Как передает Politeka.net, 56-летняя артистка опубликовала свежее видео у себя в микроблоге в Инстаграм.

Повалий показала общественности свою кошечку Шоколадку. Певица держала ее на руках и называла «моя девочка».

Выбрала нового питомца артистка очень быстро.

«То, что у нас будет котенок, никто не сомневался. В какой-то момент я просто зашла на сайт – и влюбилась в котенка, который смотрел на меня с рекламной страницы. Он меня заворожил – я сразу позвонила заводчице. Животному было тогда два месяца и нам пришлось ждать еще полтора – мейн-кунов отдают от родителей не раньше трех с половиной месяцев от роду. Как только я принесла нового члена семьи в дом и увидела шоколадный цвет шерсти, придумала имя – Шоколадка», - рассказала певица в комментарии «Дни.ру».

Повалий рассказала, что кошку покупала в другом городе и после переезда Шоколадка боялась ходить по дому и не хотела есть – только воду пила.

«Мы очень переживали, но слава Богу, на четвертый день Шоколадка подошла к миске с едой. Я отварила ей мясо и она с бульоном поела немного. И еще даю сухой корм, к которому она привыкла», - поделилась артистка.

Также она уже купила когтеточку и готовится воспитывать кошку, чтобы подранной мебели в доме не было.

А тем временем пушистая красотка и ее хозяйка собирают комплименты поклонников.

«Ой, какая девочка лапушка пушистая!», «Лапочки», «Невероятная красавица», - пишут в комментариях.

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