Популярная певица Тина Кароль поделилась новыми кадрами из съемок для неожиданной коллаборации

Украинская исполнительница Тина Кароль любит проводить различные эксперименты, не зацикливаясь только на профессии певицы. Тина также успешно работает телеведущей, выпустила собственную линию духов и фирменную помаду, устроила коллаборацию с известным брендом обуви и не раз пробовала себя в роли модели.

В этот раз, к началу весны Тина заявила, что планирует совместный проект с магазином нижнего белья и колготок. Прорекламировать его звезда решила жарким видео в социальной сети. В ролике певица хвастается чулками, задирая ноги и покачивая фигурой. В черном боди артистка выглядела идеально.

«Весна - поистине женская пора года! Страстная и нежная, игривая и непредсказуемая, кокетливая и иногда...скандальная. Это ведь все о нас девочки, да?😉 Вместе с брендом мы создали по-настоящему девичью коллаборацию и позволили себе немного больше. Стань свободной, вдохни глоток весеннего наслаждения и просто пой вместе со мной: что можешь звонить мне, кто сказал? Это очередной #скандал», - написала Тина.

Фанаты не остались в стороне:

«богиня!😍; какая шикарная фигура😍😍; предвкушаю пожар от этой женщины, страстная какая, ух!; что-то на красивом 🔥; Воу , кошечка🔥!; Красотка, бесспорно!; Шикарная женщина..; Ты самая красивая❤️; Неповторимая 😍🔥; Где-то закурил сейчас Дан Балан...».

Тина Кароль ранее прокомментировала скандал с Поляковой, начавшийся из-за ее неосторожного высказывания.

"Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по ТВ – это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть", – заявила артистка. Также Кароль отметила, что не злится на коллегу.

Напомним, Тина Кароль заинтриговала публичными ласками с загадочным мужчиной: "Скажите, что это рука Дана".

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