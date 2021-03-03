Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который недавно приехал в Москву, похвастался семейным досугом

Мурат Налчаджиоглу показал свежие кадры с дочкой Софией на своей странице Instagram, пишет Politeka.net.

"Сегодня будем готовить завтрак с моей любимой доченькой. Соня, что будем готовить?" – обратился он к дочери.

В ответ дочь певицы предложила сделать бутерброд с икрой и омлет. На своей странице в Instagram Stories София Налчаджиоглу поделилась процессом совместного приготовления завтрака с отцом.

Позже папа с дочкой отправились на шоппинг. А по дороге повеселились в машине, они пели песни и даже устроили танцы.

Похоже, девочка очень скучала по отцу.

Кроме того, Налчаджиоглу похвастался, что у него с дочкой одинаковые носки – черные с рисунком авокадо. Интересно, что ранее София записывала видео с Ани Лорак в свитшотах с таким же рисунком. Выглядит, как настоящий family look.

Напомним, перед этим Мурат виделся с дочерью в начале января. Он сходил с дочкой в цирк, в кафе и по магазинам, где выбрал несколько новых игрушек для нее.

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