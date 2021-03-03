Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который недавно приехал в Москву, похвастался семейным досугом
Мурат Налчаджиоглу показал свежие кадры с дочкой Софией на своей странице Instagram, пишет Politeka.net.
"Сегодня будем готовить завтрак с моей любимой доченькой. Соня, что будем готовить?" – обратился он к дочери.
В ответ дочь певицы предложила сделать бутерброд с икрой и омлет. На своей странице в Instagram Stories София Налчаджиоглу поделилась процессом совместного приготовления завтрака с отцом.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Загорелая жена Ямы из «Танців з зірками» в мини-трусиках засветила райские места: «Какая богиня»
Сумская засветилась у роддома с мужем Борисюком и новорожденной крошкой: «Поздравляем!»
Выяснилось, что связывает Олега Винника с девушкой, родившей Сенцову дочь: "Вот это поворот!"
Крутоголов из "Дизель Шоу" выдал позорную правду о "Квартал 95", началась травля: "Потерял много друзей и..."
Позже папа с дочкой отправились на шоппинг. А по дороге повеселились в машине, они пели песни и даже устроили танцы.
Похоже, девочка очень скучала по отцу.
Кроме того, Налчаджиоглу похвастался, что у него с дочкой одинаковые носки – черные с рисунком авокадо. Интересно, что ранее София записывала видео с Ани Лорак в свитшотах с таким же рисунком. Выглядит, как настоящий family look.
Напомним, перед этим Мурат виделся с дочерью в начале января. Он сходил с дочкой в цирк, в кафе и по магазинам, где выбрал несколько новых игрушек для нее.
Напомним, Лорак после развода с неверным мужем ошеломила новостью: «Всегда побеждает любовь…»
Как сообщала Politeka, лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Также Politeka писала, что дочь Ани Лорак не смогла скрыть тоски по отцу, у которого новая любовница: "Очень похожа на..."