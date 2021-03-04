"Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт в этот раз не отвертятся от ответа
Как передает Politeka.net, парочка приняла участие в съемках первого эпизода нового шоу "Липсинк Батл", в котором звездам придется преображаться в других знаменитостей.
Так, ведущие проекта Потап и Тина Кароль обескуражили Мишину и Эллерта, поставив вопрос ребром о беременности актрисы (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Ты беременна?", - спросила без лишних церемоний Кароль у "Холостячки".
"Ого, Тина!", - Ксения явно не ожидала такого подвоха и аж растерялась на несколько секунд, а затем продолжила. - Вы узнаете это из ближайших фотосессий..."
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Таким образом, Мишина еще больше заинтриговала зрителей, но хоть пообещала вскоре раскрыть все карты. К слову, премьера «Липсинк Батл» состоится 6 марта в 20:20 на 1+1.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие обратили внимание, что Ксения изменилась до неузнаваемости - вместо длинных темно-каштановых локонов актриса появилась в белом парике до плеч.
"1+1: суету навести охота 😂"
"Ого)))😍👏"
"Завидуйте молча, злюки. ❤️"
"Честно говоря, мне всё равно! Это проблема её и её мужа"
"Что она с собой сделала😢" - "это же такой образ. Олег Винник кажется" - "Ааа я думала что это новая стрижка ее😂"
"Да, что она из себя сделала. Хорошо, как были косы, а это страшная стала..."
"Кому интересно, что она беременна🤷 Мне как-то все равно"
"Саша в последнем интервью сказал что не в этом году... 😊"
Напомним, что "Холостячка" Мишина в прозрачном платье не стала скрывать свою женственность: "Волшебно воздушная".
Также Politeka писала, что измученный избранник "Холостячки" Эллерт огорошил пикантной деталью о Мишиной: "Сразу видно, кто...".