Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя, восхитив фанатов

На фото Леся показалась в узорчатых штанах и черном топике. Звезда нагнулась вперед, показывая роскошное декольте. Так как Никитюк не надевала белье, ракурс вышел более, чем просто горячим. Девушка стояла перед зеркалом и хвасталась своей безупречной красотой, оставив волосы распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку без внимания не оставляют:

"Детка, ты шикарная", "Самые длинные ноги Украины", "Визуально выглядишь очень достойно", "Богиня", "Очень и очень", "Господи, что за божественное создание", "Красотка! Жаль, что даже русалки сейчас изнемогают от пластика!", "Сочная, как модель с плакатов 90-х. По стилю Синди Кроуфорд напоминает", "Леся Ивановна, вы как всегда - прекрасная", "Львица", "Красивая русалочка", "О таких ногах все русалки мечтают".

Мы писали, что телеведущая Леся Никитюк поделилась стильным кадром, удивив преображением и новой прической.

В этот раз Леся решила похвастаться сменой прически и стиля, а также заинтриговала заявлением в сети. Так, образ, в котором Никитюк предстала перед поклонниками, создан специально для яркой весны.

Напомним, взбешенная Леся Никитюк, сидя за рулем, накричала на парня из-за цветов

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