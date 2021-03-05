Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма сверкнул торсом на пляже

Артист уже продолжительное время находится за границей, сообщает Politeka.net. Хореограф не забывает делиться в Инстаграм снимками того, как проводит время с семьей.

В этот раз Влад решил опубликовать снимок с пляжа, где позирует в одиночестве.

Хореограф был в шортах с принтом из пальм. Яма похвастался упругим торсом и накаченными руками.

Завершили летний образ очки и часы.

Хореограф поставил геолокацию Тулум (Мексика). Это современный город с курортной зоной и руинами.

Примечательно, что до этого Яма находился с семьей в США.

"Если рай существует, он точно похож на это место ... 😇", - подписал снимок Влад.

Всего за 10 минут пост собрал более 200 лайков и несколько комментариев.

"🔥🔥🔥😎", "Красивый вид 😍😍🔥", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье педагога-историка и преподавателя гимназии.

На момент рождения будущего артиста родители уже воспитывали старшего сына Дмитрия.

Влад заинтересовался танцами в пятилетнем возрасте. Тогда он случайно попал на выступление участников чемпионата СССР по бальным танцам. Ребенок восхитился танцорами, отказавшись выходить из зала.

Тогда родители отдали сына в танцевальный коллектив «Крок». Так карьера артиста стала расти, а заговорила о нем вся Украина в 2006 году, когда он впервые попал на проект "Танці з зірками".

Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа: "Боязно, стремно…".

Как сообщала Politeka, Распаренный Влад Яма из "Танців з зірками" в халате показал ночные забавы с сыном: "Ух, хорошо...".

Также Politeka писала, Счастливый Яма из "Танців з зірками" показал своего экзотического друга, озадачив сходством: "Какие красавчики".