Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма сверкнул торсом на пляже
Артист уже продолжительное время находится за границей, сообщает Politeka.net. Хореограф не забывает делиться в Инстаграм снимками того, как проводит время с семьей.
В этот раз Влад решил опубликовать снимок с пляжа, где позирует в одиночестве.
Хореограф был в шортах с принтом из пальм. Яма похвастался упругим торсом и накаченными руками.
Завершили летний образ очки и часы.
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Хореограф поставил геолокацию Тулум (Мексика). Это современный город с курортной зоной и руинами.
Примечательно, что до этого Яма находился с семьей в США.
"Если рай существует, он точно похож на это место ... 😇", - подписал снимок Влад.
Всего за 10 минут пост собрал более 200 лайков и несколько комментариев.
"🔥🔥🔥😎", "Красивый вид 😍😍🔥", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье педагога-историка и преподавателя гимназии.
На момент рождения будущего артиста родители уже воспитывали старшего сына Дмитрия.
Влад заинтересовался танцами в пятилетнем возрасте. Тогда он случайно попал на выступление участников чемпионата СССР по бальным танцам. Ребенок восхитился танцорами, отказавшись выходить из зала.
Тогда родители отдали сына в танцевальный коллектив «Крок». Так карьера артиста стала расти, а заговорила о нем вся Украина в 2006 году, когда он впервые попал на проект "Танці з зірками".
Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа: "Боязно, стремно…".
Как сообщала Politeka, Распаренный Влад Яма из "Танців з зірками" в халате показал ночные забавы с сыном: "Ух, хорошо...".
Также Politeka писала, Счастливый Яма из "Танців з зірками" показал своего экзотического друга, озадачив сходством: "Какие красавчики".