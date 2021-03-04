Звезда решила ничего не скрывать

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала себя без косметики крупным планом

Артистка демонстрирует свою натуральную красоту без всяких прикрас, сообщает Politeka.net. Недавно артистка запустила собственную линию косметики, которая помогает ей поддерживать свою кожу в тонусе.

В этот раз красотка разместила видео, на котором показала себя без косметики. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Артистка записывала селфи-видео, поднеся камеру поближе. Лопес убрала волосы в высокий пучок, из которого выбились несколько прядей.

Звезда показала "голое" лицо, на нем заметны морщинки и темные круги под глазами. Темные брови были аккуратно выщипаны.

Кожа слегка блестела, а ее цвет был неровным.

В видео певица пожелала всем доброго утра.

Всего за 15 минут пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону внешности Джей Ло.

Стоит отметить, что Дженнифер Лопес не делала пластических операций, а также не использует филлеры.

В этом уверена дерматовенеролог Амина Пирманова. Оценив внешность артистки, специалист рассказала, что у той мускульный тип старения кожи. Такие люди очень долго сохраняют молодость. У них среднее количество жировой клетчатки и выражены мышцы (заметные щечки, которые образуются за счет мышц на лице).

К слову, также эксперт отметила, что, возможно Джей Ло делала операцию на носу в далекой молодости.