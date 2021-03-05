Телеведущая Леся Никитюк похвасталась необычным снымком "на паспорт", сделанным перед зеркалом

Популярная телеведущая привыкла будоражить публику различными выходками и удивлять преображениями на фото в Инстаграм. Так как Леся обладает тонким чувством юмора, свои кадры она подписывает не менее оригинально.

В этот раз артистка показала фигуру в черном боди без принтов на тонких лямках и выставила ягодицы в сторону, подчеркивая линию бедер. Во время того, как звезда прогнулась, в кадр попал и домашний любимиц Леси – собачка Рафик, которого она так любит.

«Фото на паспорт😁», - шутливо подметила стройная Никитюк.

Пользователи сети же обратили внимание не только на фигуру Леси, но еще и на взгляд домашнего питомца: «Рафик любуется; Офигел даже Рафик; Боже, как Рафик на вас смотрит; Везёт же песику, кАкову красоту видит😁🤩; Супер на замену фото 25 лет) 🔥; Рафику, видимо, ракурс очень даже нравится;и На паспорт Рафика?; Рафик хочет кусь, кусь😁 #новыйхит#; Рафик в шоке😀❤; Порядочная жена 😂; Уже как Седокова».

Ранее Леся решила похвастаться сменой прически и стиля, а также заинтриговала заявлением в сети. Так, образ, в котором Никитюк предстала перед поклонниками, создан специально для яркой весны.

Ее одежда в фиолетово-сиреневых оттенках подчеркнула светлый тон кожи, а также идеально гармонировала с букетом цветов, стоящим рядом. Звезда была в футболке с принтом в виде розового мягкого медведя-игрушки на груди, удлиненном пиджаке и мини-юбке с маленьким разрезом и бахромой.

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