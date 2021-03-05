"Сказать ужасно — это ничего не сказать"

Певица Таисия Повалий поделилась откровенным рассказом

Как передает Politeka.net, 56-летняя артистка, которая сейчас живет и работает в России, написала обо всем у себя в микроблоге в Инстаграм.

Повалий очень эмоционально поведала о своих злоключениях.

«Итак! Вот и рассказала я Вам о своих сложностях! Как страдала, как боялась жить, как не видела будущего! И скажу честно, это было ужасно! Даже сказать ужасно — это ничего не сказать! Падала, падала, как раненая птица! И в какой-то то момент, как собственно и всегда, меня подхватили Небеса и стали одаривать меня Чудесами! Одаривать, чтобы я снова захотела Жить! Чтобы я снова смогла Любить!» - написала она.

Повалий отметила, что благодаря этому всему стала сильнее.

«Сегодня я подвожу черту! Уже все сказано! Снимаю с себя все тяжести и оставляю их в прошлом! И теперь я открываю новый чистый лист истории! Никогда не устану Вас благодарить, мои Родные, Любимые Люди, мои дорогие Подписчики! Всегда меня чувствовали и поддерживали своим присутствием в моей жизни! Люблю Вас всем сердцем! Спасибо Вам всем и спасибо небесам за все!» - добавила артистка.

Фолловеры пишут певице слова поддержки и радуются выходу ее новой песни.

Напомним, недавно Повалий похвасталась пополнением в семье, она завела кошку, которую назвала Шоколадкой.

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