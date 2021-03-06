Украинская певица Тина Кароль блеснула формами в декольте

Артистка будоражит фантазии поклонников новыми стильными образами, пишет Politeka.net. Звезда выбирает наряды, подчеркивающие ее шикарные формы.

В этот раз знаменитость записала селфи-видео, блеснув бюстом в откровенном декольте. Тина надела черное платье, которое держалось на ее груди. Певица поднесла камеру поближе, запечатлев соблазнительные объемы во всей красе.

Сверху Кароль надела белую рубашку, сделав образ немного скромнее.

Позже звезда показала свое лицо. Артистка сделала макияж с акцентом на красные губы. Ее глаза сияли, а она улыбалась.

Певица убрала волосы в высокий хвост, посветив сережками в ушах.

В таком образе Кароль появилась в новом шоу "Липсинк Батл".

"Это будет очень смешно и неожиданно каждую минуту. Реально новые эмоции от постоянного смеха и удивления, какими смешными могут быть наши суперзвезды", - написала Тина.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Тина Кароль стала одной из ведущих шоу "Липсинк Батл". Коллегой артистки оказался рэпер Потап.

В передаче знаменитости разобьются на пары, пародируя своих кумиров.

Так, например, героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина спародировала певца Олега Винника, а ее возлюбленный, Александр Эллерт, предстанет в образе поп-принцессы Бритни Спирс.

Шоу стартует уже на днях на одном из украинских телеканалов.

Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».

Также Politeka писала, что Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру.