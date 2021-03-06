Известная модель Эллен Сантана, которая несколько лет назад получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя с подружкой

На кадрах Эллен показалась в черном платье с бахромой, большим декольте и без белья. Девушка снимала себя на телефон, когда ее подруга раскрыла пошире рот и собралась взять и укусить за бюст красотку. Парочка улыбалась и развлекалась, демонстрируя роскошные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Богиня", "Замечательно", "Красивые", "Так прекрасно", "Придется набить руку этим вкусным жучкам", "Позволь мне сделать это", "Красивая грудь", "Очень интеллектуально", "Эллен. Тебе всегда так красиво чувственно и чарующе", "Будь проклят этот сексуальный цвет лица", "Ты очень красивая и слишком милая", "Прекрасная кошка, Замечательная дорогая и любимая подруга".

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На фото Эллен позирует в белом топике и трусиках, а на талии можно увидеть большой пояс. Красотка дополнила образ белыми кроссовками, а стояла на зеленой травке. Звезда собрала волосы в хвост, чтобы не мешали, и улыбалась.

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