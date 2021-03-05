Известная украинская модель и телеведущая Катя Осадчая сияла в красивом платье

Звезда покорила смелым образом в наряде без белья, сообщает Politeka.net. Осадчая остается одной из самых популярных телеведущих в Украине. На страницу звезды подписаны 1,6 миллиона пользователей сети, которых модель регулярно балует, позволяя заглянуть за кадр.

Так, в новом сторис телеведущая показала, как готовится к очередным съемкам, сделав селфи в гримерке. Катя навела камеру телефона на зеркало.

Красотка присела на стул и показала себя в сияющем наряде. Легкая ткань обтянула обнаженный бюст, что было видно по самым сокровенным деталям. Маленький разрез немного оголил животик телеведущей.

Она подчеркнула тонкую талию поясом под цвет платья.

Осадчая сделала макияж с акцентом на глаза, она улыбалась и выглядела свежо и счастливо, а аксессуары позади нее создавали некий нимб над головой - просто неземная женщина.

Публикация не собрала много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве в благополучной семье. С детства она была творческой личностью - посещала уроки музыки и упорно занималась в танцевальном ансамбле «Соколята».

Красотка росла высокой, именно поэтому поступила в Киевскую модельную школу «Багира», уже в 13 лет успешно окончила учебу и вступила в мир модельного бизнеса.

Осадчая достигла больших высот, поработав за рубежом. Однако в 18 - она вернулась на Родину, решив стать тележурналистской.

Напомним, что Осадчая сняла Горбунова с подросшим сыном с неожиданного ракурса, оценили не все: "Зачем такое показывать?".

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