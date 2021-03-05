Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-українськи", показала, как проводит вечер
На фото Татьяна показалась в легкой блузе с рисунками цветов и белых штанах. Звезда сидела у стены, демонстрируя свою идеальную красоту. Брык дополнила образ большими серьгами, а волосы оставила распущенными. Как можно понять, модель собиралась выпить игристого вина с креветками, проведя время за просмотром телешоу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Купила Просекко и креветки. Вечер сильной и независимой....Готовлюсь к премьере Холостяк, а вы будете смотреть?", - написала Татьяна.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
"Холостячка" Мишина заткнула за пояс самого Винника, неожиданные кадры: "Ксюша красивее..."
Олега Винника застала врасплох "внебрачная" дочь, неожиданные кадры: "Это кто?"
"Два дня назад исполнилось 44": внезапно не стало молодого украинского актера, болезнь оказалась сильней
Олег Винник чувственно приласкал тайную жену у всех на виду, любовь до гроба: "Какие они милые!"
"Какая красивая, не могу", "Нет, как хорошо, что не страдаю этими шоу", "Боже, какая красотка", "Какая красивая! Очень вам идёт блуза", "Таня, очень красиво с таким окрашиванием и длинной", "Таня, разрыв просто", "Я одна не смотрю это шоу?".
Мы писали, что модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык рассказала о правильном похудении.
Рассказывая о том, как найти мотивацию и силы для того, чтобы сбросить вес, девушка подчеркнула, что достаточно просто посмотреть в зеркало. Если вы и тогда не захотите ничего менять, значит вас все устраивает. В этом и весь секрет.
Напомним, Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" в соблазнительном образе ошарашила познаниями в БДСМ
А еще Politeka сообщала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" в прозрачном белье не оставила равнодушных
Также Politeka писала, что Таня Брык из "Супер Топ-модель по-украински" кокетливо открыла плечики, приворожив непринужденным видом