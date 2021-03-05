Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-українськи", показала, как проводит вечер

На фото Татьяна показалась в легкой блузе с рисунками цветов и белых штанах. Звезда сидела у стены, демонстрируя свою идеальную красоту. Брык дополнила образ большими серьгами, а волосы оставила распущенными. Как можно понять, модель собиралась выпить игристого вина с креветками, проведя время за просмотром телешоу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Купила Просекко и креветки. Вечер сильной и независимой....Готовлюсь к премьере Холостяк, а вы будете смотреть?", - написала Татьяна.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая красивая, не могу", "Нет, как хорошо, что не страдаю этими шоу", "Боже, какая красотка", "Какая красивая! Очень вам идёт блуза", "Таня, очень красиво с таким окрашиванием и длинной", "Таня, разрыв просто", "Я одна не смотрю это шоу?".

Мы писали, что модель и победительница "Супер Топ-модель по-украински" Таня Брык рассказала о правильном похудении.

Рассказывая о том, как найти мотивацию и силы для того, чтобы сбросить вес, девушка подчеркнула, что достаточно просто посмотреть в зеркало. Если вы и тогда не захотите ничего менять, значит вас все устраивает. В этом и весь секрет.

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