Украинский исполнитель Виталий Козловский показал странное фото с сединой в свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Виталий Козловский не перестает удивлять публику экстравагантными образами и удивительными экспериментами в творчестве и жизни. Бородатый красавчик активный пользователь Instagram, где часто радует поклонников яркими фото и видео. Так, в свой день рождения, 6 марта, артист выложил в соцсети необычную фотографию, на которой у него неожиданно появилась седина.

На новом снимке, который Виталик сделал сам, он раскинулся в кресле и надменно смотрит в объектив. Перед камерой артист появился в черном свитере, а в целом он выглядит унылым и грустным. Больше всего привлекает внимание резко появившаяся седина на волосах, бровях и бороде Козловского, она здорово добавляет ему возраста. Отметим, что Виталику только исполнилось 35 лет, и седина, скорее всего, бутафорная.

В подписи к публикации Козловский написал: "На год старше. Спасибо родителям за жизнь и вам, мои дорогие друзья, за хорошие поздравления!". Поклонники тут же кинулись обсуждать новое фото артиста, засыпая его комплиментами и поздравлениями с днем рождения. "С днём рождения", "Будь здоров и счастлив", "Виталик, с днем рождения! Желаю всего наилучшего тебе", "Поздравляем тебя от души! Будь счастлив! Будь счастлив так, как хочется именно тебе. И бесконечного тебе вдохновения. Во всём! Пусть твоя музыка звучит! Обнимаем в 4 руки!", "С днём рождения", - пишут в комментариях к фото Козловского.

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