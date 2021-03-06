Украинская певица Таисия Повалий, которая подалась на "заработки" в Россию, произвела фурор неожиданным объявлением

Как передает Politeka.net, 56-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с певцом Сергеем Трофимовым.

Помолодевшая Таисия аж расцвела рядом с коллегой, ухватившись за его руку. Повалий была в черном платье-балахоне, дополнив лук длинным украшением с цветами и бусинами.

В подписи звезда оповестила о своем дуэте с Трофимовым:

"8 марта смотрите на Первом праздничный концерт, посвящённый дорогим Женщинам! С Сергеем спели необычайно светлую, наполненную искренностью и любовью песню! С наступающим, милые родные женщины ! ❤️❤️❤️ @zvezdatrof #повалий #таисияповалий #povaliy".

Пользователи бросились комментировать увиденное:

"Таечка, выглядите очень классно🔥🥰Очень неожиданный дуэт! Хочется уже послушать и посмотреть😍Ждём!!!❤️"

"Мы сделаем вид, будто не знаем, что это за песня. 😜 Ждём эфир! Таечка, вы потрясающе выглядите! Просто конфетка!👍"

"Тая, вы прелесть 👍. Очень хочется посмотреть ваш новый дуэт!!! Наверное очередь была спеть с вами?👏"

"Красоточка наша! Порадовали! Песня звучит ласково, мелодично! Хороший выбор!❤️"

"Лучше бы без Сергея! Извините"

Ранее мы сообщали, публика накинулась на Повалий, обсуждая ее "переделанную" внешность. Не секрет, что артистка, дабы сохранить молодость, не раз прибегала к услугам докторов и "агрессивной косметологии".

"Прекрасный голос! Но губы - очень неудачно получились... 😢"; "Вообще на себя не похожа"; "Тая - вам надо переделать лицо. Вы на себя не похожи совсем. Если бы не голос и ваша страница из нета... не узнать совсем", - отреагировали поклонники на опубликованное в Инстаграм видео.

Напомним, 56-летняя Повалий с нелепым макияжем отправилась за покупками в Киеве: "Нужно меньше есть, больше двигаться"

Как сообщала Politeka, 56-летняя Повалий с молодым продюсером заинтриговала новостью о новом этапе в жизни: "Обалдеть!"

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