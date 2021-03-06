Актриса Анна Саливанчук порадовала поклонников яркими фото в соблазнительном образе

Как сообщает Politeka.net, очаровательная жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук, после рождения двух детей выглядит просто потрясающе. Красотка обожает яркие фотосессии, результатами которых частенько делится с фанатами в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сеть несколько кадров, на которых появилась в удивительно образе, а в подпсии к публикации рассказала, почему так важно делать добро.

Как видно, на новых фото Анна запечатлена в комнате уютной киевской фотостудии. Перед камерой она появилась в сильном шелковом платье насыщенного синего цвета и интересного фасона, под которым нет белья. Свой образ актриса дополнила светлым пиджачком, который висит на плечах. Этот наряд подчеркнул аппетитную фигуру звезды и ее упругое декольте. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она кидает томные взгляды в объектив.

В подписи к публикации Саливанчук написала: "Чем больше добра мы делаем, тем счастливее себя чувствуем! Замечали эту магию? Тогда мы чувствуем себя физически, психологически и во всех других смыслах лучше. Даже есть такая практика: если все идёт на так, как планировали, неудачи выстроились в очередь, стали замечать, что только теряете «по всем фронтам» - просто начните делать добро в отношении других людей. Магия работает безотказно! Попробуйте". Поклонники в восторге от новых фото Анны, красотку засыпают комплиментами в комментариях фото.

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