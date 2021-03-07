Популярная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли всегда любила бунтарские образы

Актриса за многие годы своей работы побывала в самых разных и неожиданных образах. Причем в реальной жизни актриса и ее стиль сильно отличаются от того, что обычно видно на экране. В частности, Джоли часто играла довольно дерзкие роли сильных женщин, которые были больше похожи на пацанок.

Поэтому ранее актриса также нередко снималась в тематических фотосессиях в коротеньких маечках-безрукавках, обтягивающих брюках и с минимумом макияжа на лице, чтобы подчеркнуть естественную красоту.

Как видно на одном из фото, которым восхитились поклонники Джоли, она несколько лет назад следовала именно такому образу. В светлой майке с принтом оружия на груди и с «фирменным» дерзком выражением лица звезда выглядела бесподобно, поэтому под постом фанаты подчеркнули привычную безупречность знаменитости.

В фан-аккаунте актрисы в Instgaram появилась подборка фотографий, на которых Анджелина появилась на публике в молочном строгом наряде.В таком строгом наряде Анджелина появилась в 2018 году на службе на 200-летии Ордена Святого Михаила и Георгия, в соборе Святого Павла, в Лондоне.

"О королева", "Даже если тебе 100 лет, я буду любить тебя снова!", "Ты один из самых особенных людей в моем сердце! ", "Мой ангел, эта женщина...", "Моя детка", "Ты всегда красива, у тебя великолепная внешность и привлекательная улыбка", "Ой, как выглядит как королева, красавица!", - ответили фанаты.

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