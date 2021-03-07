Певица Настя Каменских призналась, как тяжело они с мамой переживают смерть отца семейства

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских несколько недель назад пережила настоящее человеческое горе – ушел из жизни ее любимый папочка. После всего случившегося артиста через несколько дней презентовала украинцам свой новый клип на песню "Почуття", который очень нравился ее папе, так как в нем снялась мама певицы.

В интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" Настя откровенно рассказала о смерти отца и о том, как приходит в себя после тяжелой потери. "К этому никогда не будешь готова. Я все понимаю, он был таким пожилым человеком. И я точно знаю, что он ушел в самый лучший мир. Я знаю, что он поддерживает меня и оттуда. Но это всегда очень тяжело", - говорит артистка, едва сдерживая слезы, ее голос дрожит.

Также Каменских рассказала, что несмотря на горе, все же решила выпустить свою новую песню и клип "Почуття", поскольку это будет лучшим способом помянуть папу. "Он всегда меня поддерживал. Ему очень нравилась эта песня. И он очень ждал видео, потому что в нем снималась мама. Он знал об этом и так ждал видео. Но он посмотрит его там", - рассказала Настя.

Напомним, Каменских удивила совместным видео со звездой "Скаженого весілля 3" Анной Тринчер: "Девочки рулят".

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