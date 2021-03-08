Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, зацепила за живое эффектным образом

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном наряде.

Девушка позировала в черном боди, сверху которого надела серебристое платье-сеточку. Анна ничего не утаила от глаз любопытных зрителей, продемонстрировав аппетитную фигурку во всей красе.

Звезда сидела на быльце кресла, дотронувшись рукой до шеи, а другую положив на сомкнутые ноги. Пышные локоны девушка уложила на одно плечо, томно посмотрев в камеру.

В подписи она процитировала стихотворение, которым не могла не впечатлить публику:

"Любви все ждем мы, словно чуда,

Любить нам хочется всегда.

Найти родного человека,

И рядом быть с ним на века.

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Но надо помнить в сердце твердо:

Любовь не шутка, не игра.

Любовь рождается в поступках,

Растет, не вянет на словах.

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Поэтому любовь ищите,

И не сдавайтесь никогда.

А раз нашли — то берегите,

Все будут счастливы тогда!"

Пользователи кинулись комментировать, не скупясь на комплименты: "Красоточка🔥🔥🔥Анна вы прекрасны😍"; "😍 очень красиво 😍🔥"; "❤️Мадам вы прекрасны😍; "Что ещё интересного?".

Ранее мы рассказывали, что Саливанчук поделилась секретом, как поднять себе настроение. По ее словам, есть пять шагов, которые необходимо сделать, чтобы в полной мере насладиться весной. В частности, девушка посоветовала заняться гимнастикой и массажем лица, отказаться от одной вредной привычки, обратить внимание на нехватку витаминов, выбрать себе новый парфюм, а также посмотреть любимые сериалы.

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