Известная модель Таня Брык, звезда "Супер Топ-модель по-українськи" восхитила формами в нижнем белье
Красотка демонстрирует изгибы, которые достойны зависти, пишет Politeka.net. При этом модель без стеснения появляется в самых откровенных нарядах.
В этот раз Брык продемонстрировала, на сколько стройная надев одно нижнее белье.
Модель красиво выгнулась, показывая маленькую грудь. Нежный лифчик натянулся на формах, а аккуратное кружево придавало образу особой деликатности.
Трусики с тонкими лямками впивались в кожу, Брык слегка выпятила упругие ягодицы.
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Звезда скинула с себя халатик, прикрыла глаза, будто наслаждаясь солнечным светом.
"С Днем Женщин", - подписала снимок Таня.
За 15 минут пот собрал более 6000 лайков и много комментариев.
"Какая вы красивая и нежная!🔥 С 8 марта 🌷🌷", "восхитительная 😍", "С 8 марта, дЕвАчки ❤️❤️", "С праздником", - написали пользователи сети.
Отметим, Татьяна Брык родилась 27 ноября 1997 года. Девушка с четырех лет занимается танцами, а с 14 лет - модель.
Девушка появлялась в журналах L’Officiel и Vogue, рекламировала бренды Pepe Jeans и Charlotte Tilbury.
Брык работала моделью в Малайзии. Она активно занимается спортом, и ходит в спортзал. Сейчас Таня на досуге занимается баскетболом.
До "Супер топ-модели по-украински" у нее была уже успешная карьера.
Звезда призналась, что состояла в абъюзивных отношениях, из которых, к счастью, вышла и продолжила заниматься любимым делом.
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