Популярная актриса и телеведущая Лилия Ребрик удивила кардинальными изменениями, показав, как выглядела 20 лет назад

Как передает Politeka.net, известная артистка Лилия Ребрик в сторис Инстаграм ответила на вопросы из рубрики "Спрашивайте!"

Актриса и телеведущая на телеканале Україна "Ранок з Україною" ответила на вопрос, хотела ли она вернуть свой натуральный цвет волос.

Тогда девушка решила, что лучшим ответом будет демонстрация "было и стало", она разместила два фото с разницей в 20 лет.

На архивном снимке Лилия написала "2000 год, мой родной цвет волос. Как лучше? Выбирайте"

Конечно же по сравнению с серой мышкой-брюнеткой, эффектная блондинка Лиля понравилась фанатам намного больше. Однако кроме Лили никто не знает, за кого отдали свой голос большинство поклонников Лили, ведь в сторис нет возможности публично комментировать фото-видео.

Также в сторис Лилия признается, что осветлила волосы специально для кино. На вопрос, не хотела ли она сыграть роль стервы, Лилия отвечает:

"Когда я была брюнеткой, меня хотели осветлить, так сказать "олиричить", именно для кино. Так я постепенно стала блондинкой. И играю в основном стерв", - написала Лилия.

Напомним, что под конец зимы подхватила коронавирус и вынуждена была уйти на самоизоляцию. И после некоторой паузы в соцсетях, она вернулась к своим фолловерам и поделилась новостями. Лилия Ребрик призналась, как живет сейчас взаперти.

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