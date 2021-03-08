Жена популярного певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, блеснула весенним образом

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу жены украинского артиста в соцсети.

Ирина Монатик позировала в блузе с белыми кружевными и зелеными атласными вставками.

Супруга певца нанесла легкий макияж и сделала укладку. В руках она держала букеты нежно-розовых тюльпанов, и с улыбкой смотрела на них, вероятно, так ее поздравими с 8 марта.

Ирина Монатик призналась, что очень любит этот день, поздравила всех женщин и рассказала, чем этот день особенный лично для нее.

«Очень сильно люблю этот день! 8 марта ☀Праздник Женщин💐,весны и день рождения любимого папы 🌸💕вот так счастливчик», - написала она.

Пользователи Сети восхищаются Ириной и поздравляют ее с двойным празднником.

«Счастлива за вашу семью! Смотрю и восхищаюсь! Монатик любовь с первой песни и уже много лет искра во мне его горит 🔥! А Ирина вдохновительница и спасибо большое вам за творчество Димы! Любви вам до 100 лет! Люблю вас очень», «Ухты! С именинником! И конечно же с праздником весны тебя», «Какая же ты прекрасная💚💚💚 имениннику здоровья и счастья!!! Ура папуле», «Поздравляем от всей души! Здоровья, любви, удачи, счастья неземного», «С праздником Вас, прекрасная Ирина 🌷Искренне вами восхищаюсь - пример женской красоты ❤️🤞Будьте счастливы» - пишут в комментариях.

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