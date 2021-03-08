Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, показала кадр со дня празднования 8 марта в кругу семьи

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 43-летняя красотка - продюсер поделилась ярким фото, на котором позировала в одном белом топике на тонких бретельках очень напоминающем лифчик и желтых легких широких штанах в кресле, в доме своего отца.

Волосы Ирина собрала в пучок, и все внимание направила на игровую доску. Ее соперником стал собственный отец, мужчина был одет не так броско как его дочь, в черную футболку и джинсы.

"Опять проиграла😂 еще учиться и учиться)", - подписала снимок Ирина.

Фанаты Ирины "слетелись" полюбоваться подтянутым телом красотки. Ирина следит за собой и всегда выгладит на все сто. Девушке можно без стыда раздеваться, хотя вид в лифчике перед отцом мог обескуражить фанатов, которые решили в этот раз промолчать о внешнем виде красотки. Вместо этого, поклонники поздравили Ирину с праздником, да еще и набросали комплиментов по поводу игры в шахматы:

"Лошадью нужно было...😎🐎", "С праздником!)", "Класс ! Папа подарок судьбы!!!", "Ирочка, с праздником, любви и любви тебе❤️", "Мог бы и поддаться папа. 8 марта же😮", "Ира с праздником, ...ты красотка!", - написали фанаты.

Ранее Ирина разместила длинный пост о том, что сегодня, 8 марта, весь мир в 110-й раз празднует "Международный женский день"💐. "За это время он претерпел столько метаморфоз: от идеологического чествования женщины до дня весны, любви и семейных ценностей ;)

Мне кажется, не столь важно, как мы называем этот праздник - важен посыл и энергия, которую мы в него вкладываем", - написала знаменитость и поздравила своих близких и поклонников.

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