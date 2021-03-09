Балерина Анастасия Волочкова сверкнула фигурой в бикини на снегу

Как сообщает Politeka.net, популярная российская балерина Анастасия Волочкова прославилась не столько своим профессионализмом, как любовью к шпагатам, бане и скандалам. У звезды напрочь отсутствуют комплексы, а в своих соцсетях она смело выставляет на показ свою роскошную жизнь. Так, недавно артистка постила в своем микроблоге в Instagram милые фото с мамой и дочкой, а теперь снова вернулась к более привычным откровенным снимкам в смелом бикини.

На новой фотографии, которую Настя выложила в сеть, ее можно увидеть на заснеженном дворе ее загородного дома. На прогулку балерина вышла в ослепительно оранжевом купальнике-бикини, который едва прикрывает все ее прелести, а свой образ она дополнила банной шляпкой. Конечно же Волочкова встала в свою любимую балетную стойку с выставленной вперед одной ногой, причем по снегу она ходит в легких пляжных шлепках.

В подписи к фотографии Анастасия загадочно написала: "Прекрасный весенний праздничный день радости, любви и восторга!". Как известно, балерина уже давно отключила возможность комментирования своих фотографий, так что оценить ее яркий купальник просто некому.

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