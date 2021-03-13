Фотограф Соня Плакидюк удивила поклонников горячими снимками для мужского глянца

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская фотограф, которая снимает украинских селебрити, Соня Плакидюк и сама не прочь позировать фотографам. Красотка, которая была фэшн-экспертом в шоу "Супер топ-модель по-украински", как оказалось, стала героиней мужского глянца Playboy. Об этом она сообщила фолловерам в своем микроблоге в Instagram.

Звезда опубликовала в соцсети соблазнительные черно-белые снимки, которые, очевидно, украинцы смогут увидеть на страницах глянца. Как видно, для горячей фотосессии Соня выбрала образ в стиле Мэрилин Монро. Перед камерой она появилась в узком черном корсете из тонкого кружева и темных чулках, конечно же этот наряд подчеркнул все прелести и упругие изгибы фигуры звезды. Ее волосы здесь светлые и уложены в объемную укладку, а на лице яркий макияж, он томно позирует, чуть меняя позы.

В подписи к фотографиям Плакидюк написала: "Я так часто раздевала звезд, что карма настигла и меня. Так вот: вчера было солнце, а сегодня – я в свеженьком Playboy вместо него (заступила на смену, так сказать)". Поклонники в восторге от новости о том, что Соня украсит глянец, ее снимки принялись активно обсуждать, засыпая комплиментами в комментариях к публикации.

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