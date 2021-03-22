Не теряющая надежды удачно выйти замуж балерина Анастасия Волочкова обескуражила свежими кадрами
Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда поделилась личным счастьем, выставив в своем микроблоге в Инстаграм снимки, как празднует день рождения загадочного "любимого".
Волочкова по случаю приятного события пригласила к себе домой гостей. Звезда нарядилась в мини-платье небесного оттенка, которое идеально подчеркнуло ее пышный бюст.
На одном из фото длинноногая балерина стояла рядом с высоким мужчиной спиной к спине, они нежно держались за руки.
"Отмечаем день рождения любимого в кругу друзей у нас дома🌺🔥", - подписала кадр звезда.
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К сожалению, разглядеть лицо ухажера не получится. У Анастасии есть такая особенность - скрывать своих возлюбленных, но при этом она любит интриговать публику, показывая их частично, как бы в доказательство их существования.
На другом снимке веселье уже, видимо, перешло в самую активную фазу. Бесцеремонная Волочкова запрыгнула на жениха, обвив его ногой - задравшееся платье в этот момент ее вовсе не беспокоило. Изумленные гости наблюдали за парой.
"С днём рождения, любимый!!!🙏🌺❤️😊 Это счастье - быть с тобой!🙏🔥🌺❤️", - так подписала фото Анастасия.
Девушка выставила еще один любопытный кадр. Балерина вытянула бесконечные ножки, сидя на диване перед телевизором в интимном полумраке.
"Когда любимый рядом...", - говорится в подписи.
Стоит отметить, публика уже запуталась в женихах Анастасии. Еще год назад балерина собиралась замуж якобы за бизнесмена. Она постоянно хвасталась роскошными букетами с особенной "меткой", которые получала от него - один цветок среди одинаковых других всегда был другого цвета. Свадьбы так и не было, а у Волочковой, по всей видимости, новый возлюбленный. Теперь она выставляет фото с совершенно другими букетами, без той особенности.
Напомним, полностью раздетая Волочкова, блеснув ягодицами, поделилась новым опытом: "Ребята приехали не с пустыми руками".
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