Актриса Анна Саливанчук нашла способ, как себя развлечь во время карантина

Как передает Politeka.net, 35-летняя жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в пикантном образе и не менее пикантной позе.

Так, раскованная Анна покрасовалась в полупрозрачном "воздушном" платье. Девушка решила окончательно "добить" публику, максимально задрав ножки. Ее аппетитные прелести могут вскружить голову кому угодно. При этом она засветила необычную родинку на бедре.

Анна игриво заулыбалась и положила голову на колено.

В подписи звезда призналась, что томится дома и дико скучает за путешествиями. Однако, в настоящее время приходится довольствоваться разве что трэвел-фильмами.

"После нашего отдыха я поняла, насколько соскучилась за путешествиями. Это как свежий воздух и новые мысли! Но к сожалению, карантину нет предела до сих пор… поэтому предлагаю вдохновляться фильмами о путешествиях. Вот моя любимая подборка (сохраняйте чтобы не потерять). "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Встречи на краю света", "Ешь, Молись, Люби", "Римские каникулы", "В диких условиях", - поделилась Саливанчук.

Ранее мы рассказывали, Анна пленила образом в шелковом халатике. Жена продюсера с идеальной укладкой и бронзовым макияжем кокетливо оперлась руками об стол, нечаянно сжав аппетитные "полушария", выглянувшие из декольте.

"Бедный ценит деньги, богатый - время. Согласны со мной?", - спросила у публики соблазнительная Саливанчук.

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